Lenovo выпустит игровой ноутбук с раздвижным экраном в 2026 году

Опубликовано 11 декабря 2025, 14:151 мин.
Lenovo выпустит игровой ноутбук с раздвижным экраном в 2026 годуLegion Pro Rollable
Lenovo разрабатывает необычный игровой ноутбук Legion Pro Rollable. По информации из утечек, новинку планируют представить в начале 2026 года, вероятнее всего на выставке CES 2026. Это будет уже второй ноутбук Lenovo с раздвижным экраном.
© Lenovo
Первый — ThinkBook Plus Gen 6 Rollable — предназначался в основном для работы и имел экран, который выдвигался вверх. Новый Legion Pro Rollable создан в том числе для игр: его дисплей увеличивается по горизонтали, превращаясь в экран с форматом 21:9.
По имеющимся данным, ноутбук войдет в линейку Legion. Ожидается процессор Intel Core Ultra и частота обновления экрана не ниже 120 Гц. Также подтверждено наличие Windows 11 и фирменных функций Lenovo, включая кнопку ИИ Copilot.
Точные характеристики пока не раскрываются. Неизвестны диагональ экрана и объем памяти.