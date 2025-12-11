Lenovo выпустит игровой ноутбук с раздвижным экраном в 2026 году

Первый — ThinkBook Plus Gen 6 Rollable — предназначался в основном для работы и имел экран, который выдвигался вверх. Новый Legion Pro Rollable создан в том числе для игр: его дисплей увеличивается по горизонтали, превращаясь в экран с форматом 21:9.

По имеющимся данным, ноутбук войдет в линейку Legion. Ожидается процессор Intel Core Ultra и частота обновления экрана не ниже 120 Гц. Также подтверждено наличие Windows 11 и фирменных функций Lenovo, включая кнопку ИИ Copilot.

Точные характеристики пока не раскрываются. Неизвестны диагональ экрана и объем памяти.