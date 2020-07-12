Lenovo выпустит планшет с функцией второго экрана

Фотографий планшета пока нет. Есть только рендер, который опубликовал инсайдер Эван Блэсс (Evan Blass). На этом изображении Yoga X выглядит довольно необычно.

Самое интересное в нём то, что планшет можно будет использовать в качестве второго экрана для других устройств: смартфонов и планшетов. Yoga X можно будет подключить к ним через кабель micro-HDMI. В таком режиме планшета будут доступны полезные функции, например, простое переключение аудиовыхода между устройствами.

Отмечается, что вся информация на планшете будет защищена паролем в моменты, когда он будет подключён к другому устройству. Когда Yoga X находится в обычном режиме, его можно будет использовать как самый обычный Android-планшет.