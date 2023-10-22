Lenovo выпустит в Китае игровой ноутбук, который уже продается в Европе

Lenovo Legion Y9000K 2023 оснащен 16-дюймовым 3200x2000-дисплеем с частотой обновления 165 Гц и 100% цветовым охватом Adobe RGB. Внутри у него находится процессор i9-13980HX, опциональная графика RTX 4080 или RTX 4090, варианты оперативной памяти до 32 ГБ DDR5-6400 и SSD емкостью до 2 ТБ.

Кроме того, ноутбук имеет конструкцию из кованого углеродного волокна, что позволяет снизить вес и при этом придать уникальную текстуру внешнему виду. При толщине от 18,99 мм до 22,7 мм и весе 2,56 кг ноутбук оснащен такими портами, как USB-C, HDMI 2.1, слотом для SD-карт и портом Thunderbolt 4.