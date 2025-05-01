LG готова к массовому производству энергоэффективных синих PHOLED-панелей

PHOLED — это тип OLED, где все три основных цвета (красный, зелёный, синий) создаются с помощью фосфоресцентных материалов, которые преобразуют почти 100% энергии в свет, минимизируя нагрев. В отличие от флуоресцентных панелей, которые тратят больше энергии на тепло, PHOLED снижает энергопотребление и продлевает срок службы дисплея. LG использует гибридную двухслойную структуру, комбинируя флуоресцентный и фосфоресцентный синий слой.

Пока новинка ориентирована на смартфоны и планшеты, где энергоэффективность критически важна для батареи. LG Display представит панели на SID Display Week 2025 в Сан-Хосе 11 мая. В будущем технология может масштабироваться до телевизоров.