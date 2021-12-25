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LG изобрела ноутбук с необычным расположением клавиатуры и сенсорных дисплеев

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В сети опубликовали новый патент LG, посвящённый конструкции ноутбука. Он подразумевает использование в портативном компьютере сразу нескольких дисплеев.
LG изобрела ноутбук с необычным расположением клавиатуры и сенсорных дисплеев

Клавиатура концептуального ноутбука значительно меньше, чем у традиционных лэптопов. Однако справа и слева от неё есть два дисплея. Это сенсорные панели и они могут выполнять разные задачи. Например, они могут отображать калькулятор, чтобы удобнее было на нём что-то считать. Или на дисплее могут показываться различные элементы управления, например, громкостью.

Так, сенсорная панель справа может работать как трекпад или цифровая клавиатура, в то время как левая панель может использоваться для различных элементов управления. Впрочем, функциональность этих экранов, скорее всего, будет настраиваемой.

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Также патент показывает, что у ноутбука есть шарнир, который открывать вентиляционные отверстия, когда поднимется крышка. Такая система охлаждения сможет обеспечивать довольно мощную «начинку».

Источник: Gizmochina
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