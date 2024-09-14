LG перевела свои компактные ноутбуки Gram на Core Ultra 2 поколения

Процессор повышает производительность LG gram 16 Pro в области ИИ, обеспечивая до 48 TOPS NPU и GPU в 67 TOPS. В сумме ноутбук обладает втрое большей мощностью, чем его предшественник.

LG gram 16 Pro — первый в запланированной линейке устройств с искусственным интеллектом в рамках инициативы LG «Empathetic Intelligence», которая направлена на создание «более умных и интуитивных технологий».

«Основанная на знаменитом облегченном дизайне линейки LG gram и её мощной функциональности, модель включает в себя технологии Intel, что позволяет расширить привычные границы и возможности ноутбуков», — говорит Ю. С. Ли (YS Lee), вице-президент и глава ИТ-подразделения компании LG Business Solutions.