LG попросили выпустить больше дисплеев для iPad из-за роста популярности планшетов во время пандемии

С просьбой к производителю обратилась компания Apple. Ей нужно больше LCD-панелей для iPad, спрос на которые неожиданно возрос в Азии на фоне пандемии COVID-19.

Ранее Apple снизила количество заказов для LG и других своих поставщиков, так как ожидала падение продаж. Однако теперь южнокорейскому производителю придётся быстро реагировать на изменение спроса, чтобы не проиграть своим конкурентам — японской Sharp и китайской BOE Display.

Напомним, недавно СМИ сообщили, что в первом квартале 2020 года в России вырос рынок планшетов.