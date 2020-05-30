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LG попросили выпустить больше дисплеев для iPad из-за роста популярности планшетов во время пандемии
Никто не думал, что планшеты станут востребованными
Распространение коронавирусной инфекции приводит к неожиданным вещам. Так, стало известно, что LG попросили выпустить больше дисплеев для iPad из-за роста популярности планшетов во время пандемии.
С просьбой к производителю обратилась компания Apple. Ей нужно больше LCD-панелей для iPad, спрос на которые неожиданно возрос в Азии на фоне пандемии COVID-19.
Ранее Apple снизила количество заказов для LG и других своих поставщиков, так как ожидала падение продаж. Однако теперь южнокорейскому производителю придётся быстро реагировать на изменение спроса, чтобы не проиграть своим конкурентам — японской Sharp и китайской BOE Display.
Напомним, недавно СМИ сообщили, что в первом квартале 2020 года в России вырос рынок планшетов.