LG впервые за почти 14 лет начнёт продавать ноутбуки в России

Флагманская модель линейки с самым большим экраном весит всего 1,35 килограмма. А 14-дюймовые модели и того меньше. Устройство LG gram 2-в-1 поставляется со стилусом и имеет 360-градусный шарнир.

Подробные характеристики новых ноутбуков серии LG gram можно посмотреть в таблице ниже: