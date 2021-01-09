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LG впервые за почти 14 лет начнёт продавать ноутбуки в России

Лёгкие LG gram
Компания LG сообщила, что в рамках выставки CES 2021 представит новую линейку ноутбуков gram. Что самое интересно, эти модели приедут в Россию. Ноутбуков LG не было в российской рознице уже почти 14 лет — последние поставки случились осенью 2007 года.

LG называет новые ноутбуки сверхлёгкими и ультрапортативными. В линейку входят пять моделей. Среди них ноутбуки с диагоналями экраном от 14 до 17 дюймов, а также устройство 2-в-1. Соотношение сторон экрана у моделей составляет 16:10, что обеспечивает большее рабочее пространство.

Ноутбуки LG gram оснащены процессорами Intel Core 11-го поколения с графикой Iris Xe и скоростным модулем памяти LPDDR4x. Большинство моделей линейки оборудованы батареями высокой плотности зарядки мощностью 80 Вт⋅ч.

17-дюймовая модель

LG

Флагманская модель линейки с самым большим экраном весит всего 1,35 килограмма. А 14-дюймовые модели и того меньше. Устройство LG gram 2-в-1 поставляется со стилусом и имеет 360-градусный шарнир.

Подробные характеристики новых ноутбуков серии LG gram можно посмотреть в таблице ниже:

Модель LG gram 17Модель LG gram 16Модель LG gram 14Модель LG gram 16 2-в-1Модель LG gram 14 2-в-1
Индекс модели(17Z90P)(16Z90P)(14Z90P)(16T90P)(14T90P)
Диагональ17 дюймов16 дюймов14 дюймов16 дюймов14 дюймов
ДисплейWQXGA (2560 x 1600) IPS, DCI-P3 99 процентов (Стандартный)WQXGA (2560 x 1600) IPS, DCI-P3 99 процентов (Стандартный)WQXGA (1920 x 1200) IPS, DCI-P3 99 процентов (Стандартный)WQXGA (2560 x 1600), сенсорный IPS-дисплей, Corning® Gorilla® Glass 6WUXGA (1920 x 1200), сенсорный IPS-дисплей, Corning® Gorilla® Glass 6
Соотношение16:1016:1016:1016:1016:10
Вес1350 г (2,98 фунта)1190 г (2.62 фунта)999 г (2,2 фунта)1480 г (3,26 фунта)1250 г (2,76 фунта)
Размер380,2 x 260,1 x 17,8 мм355,9 x 243,4 x 16,8 мм313,4 x 215,2 x 16,8 мм356,6 x 248,3 x 16,95 мм314 x 219,5 x 16,75 мм
Ёмкость аккумулятора80 Вт/ч80 Вт/ч72 Вт/ч80 Вт/ч72 Вт/ч
ПроцессорПроцессор Intel® Core™ 11 поколения﻿Процессор Intel® Core™ 11 поколения﻿Процессор Intel® Core™ 11 поколения﻿Процессор Intel® Core™ 11 поколения﻿Процессор Intel® Core™ 11 поколения﻿
ГрафикаГрафическая карта Intel® Iris® XeГрафическая карта Intel® Iris® XeГрафическая карта Intel® Iris® XeГрафическая карта Intel® Iris® XeГрафическая карта Intel® Iris® Xe
Оперативная память8/16 ГБ (LPDDR4x)8/16 ГБ (LPDDR4x)8/16 ГБ (LPDDR4x)8/16 ГБ (LPDDR4x)8/16 ГБ
НакопителиM.2 двойные слоты SSDM.2 двойные слоты SSD (NVMe)M.2 двойные слоты SSD (NVMe)M.2 двойные слоты SSD (NVMe)M.2 двойные слоты SSD (NVMe)
Цветбелый, серебристый, черныйбелый, серебристый, черныйбелый, серебристый, черныйсеребристый, черный, зеленыйсеребристый, черный, зеленый
КлавиатураС подсветкойС подсветкойС подсветкойС подсветкойС подсветкой
РазъёмыUSB 4 Gen3x2(x2, USB PD, ThunderboltTM 4), USB 3.2 Gen2x1(x2), HDMI, microSD/UFS, HP-OutUSB 4 Gen3x2(x2, USB PD, ThunderboltTM 4), USB 3.2 Gen2x1(x2), HDMI, microSD/UFS, HP-OutUSB 4 Gen3x2(x2, USB PD, ThunderboltTM 4), USB 3.2 Gen2x1(x2), HDMI, microSD/UFS, HP-OutUSB 4 Gen3x2(x2, USB PD, ThunderboltTM 4), USB 3.2 Gen2x1, microSD/UFS, HP-OutUSB 4 Gen3x2(x2, USB PD, ThunderboltTM 4), USB 3.2 Gen2x1, microSD/UFS, HP-Out
USPДатчик отпечатков пальцев,Датчик отпечатков пальцев,Датчик отпечатков пальцев,Датчик отпечатков пальцев, стилус (Wacom AES 2.0), соответствие американскому военному стандарту 810G, DTS X Ultra, Wi-Fi 6Датчик отпечатков пальцев, стилус (Wacom AES 2.0), соответствие американскому военному стандарту 810G, DTS X Ultra, Wi-Fi 6
соответствие американскому военному стандарту 810G, DTS X Ultra, Wi-Fi 6соответствие американскому военному стандарту 810G, DTS X Ultra, Wi-Fi 6соответствие американскому военному стандарту 810G, DTS X Ultra, Wi-Fi 6

Информацию официально подтвердили в российском представительстве компании. Сроки выхода и цены ноутбуков в РФ будут объявлены после 11 января.

Напомним, что LG перестали официально продавать ноутбуки на российском рынке в сентябре 2007 года. Последней официально поставляемой моделью был LG P1 Pro (обзор) на базе процессоров Intel Core 2 Duo.