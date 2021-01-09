LG впервые за почти 14 лет начнёт продавать ноутбуки в России
LG называет новые ноутбуки сверхлёгкими и ультрапортативными. В линейку входят пять моделей. Среди них ноутбуки с диагоналями экраном от 14 до 17 дюймов, а также устройство 2-в-1. Соотношение сторон экрана у моделей составляет 16:10, что обеспечивает большее рабочее пространство.
Ноутбуки LG gram оснащены процессорами Intel Core 11-го поколения с графикой Iris Xe и скоростным модулем памяти LPDDR4x. Большинство моделей линейки оборудованы батареями высокой плотности зарядки мощностью 80 Вт⋅ч.
LG
Флагманская модель линейки с самым большим экраном весит всего 1,35 килограмма. А 14-дюймовые модели и того меньше. Устройство LG gram 2-в-1 поставляется со стилусом и имеет 360-градусный шарнир.
Подробные характеристики новых ноутбуков серии LG gram можно посмотреть в таблице ниже:
|Модель LG gram 17
|Модель LG gram 16
|Модель LG gram 14
|Модель LG gram 16 2-в-1
|Модель LG gram 14 2-в-1
|Индекс модели
|(17Z90P)
|(16Z90P)
|(14Z90P)
|(16T90P)
|(14T90P)
|Диагональ
|17 дюймов
|16 дюймов
|14 дюймов
|16 дюймов
|14 дюймов
|Дисплей
|WQXGA (2560 x 1600) IPS, DCI-P3 99 процентов (Стандартный)
|WQXGA (2560 x 1600) IPS, DCI-P3 99 процентов (Стандартный)
|WQXGA (1920 x 1200) IPS, DCI-P3 99 процентов (Стандартный)
|WQXGA (2560 x 1600), сенсорный IPS-дисплей, Corning® Gorilla® Glass 6
|WUXGA (1920 x 1200), сенсорный IPS-дисплей, Corning® Gorilla® Glass 6
|Соотношение
|16:10
|16:10
|16:10
|16:10
|16:10
|Вес
|1350 г (2,98 фунта)
|1190 г (2.62 фунта)
|999 г (2,2 фунта)
|1480 г (3,26 фунта)
|1250 г (2,76 фунта)
|Размер
|380,2 x 260,1 x 17,8 мм
|355,9 x 243,4 x 16,8 мм
|313,4 x 215,2 x 16,8 мм
|356,6 x 248,3 x 16,95 мм
|314 x 219,5 x 16,75 мм
|Ёмкость аккумулятора
|80 Вт/ч
|80 Вт/ч
|72 Вт/ч
|80 Вт/ч
|72 Вт/ч
|Процессор
|Процессор Intel® Core™ 11 поколения
|Процессор Intel® Core™ 11 поколения
|Процессор Intel® Core™ 11 поколения
|Процессор Intel® Core™ 11 поколения
|Процессор Intel® Core™ 11 поколения
|Графика
|Графическая карта Intel® Iris® Xe
|Графическая карта Intel® Iris® Xe
|Графическая карта Intel® Iris® Xe
|Графическая карта Intel® Iris® Xe
|Графическая карта Intel® Iris® Xe
|Оперативная память
|8/16 ГБ (LPDDR4x)
|8/16 ГБ (LPDDR4x)
|8/16 ГБ (LPDDR4x)
|8/16 ГБ (LPDDR4x)
|8/16 ГБ
|Накопители
|M.2 двойные слоты SSD
|M.2 двойные слоты SSD (NVMe)
|M.2 двойные слоты SSD (NVMe)
|M.2 двойные слоты SSD (NVMe)
|M.2 двойные слоты SSD (NVMe)
|Цвет
|белый, серебристый, черный
|белый, серебристый, черный
|белый, серебристый, черный
|серебристый, черный, зеленый
|серебристый, черный, зеленый
|Клавиатура
|С подсветкой
|С подсветкой
|С подсветкой
|С подсветкой
|С подсветкой
|Разъёмы
|USB 4 Gen3x2(x2, USB PD, ThunderboltTM 4), USB 3.2 Gen2x1(x2), HDMI, microSD/UFS, HP-Out
|USB 4 Gen3x2(x2, USB PD, ThunderboltTM 4), USB 3.2 Gen2x1(x2), HDMI, microSD/UFS, HP-Out
|USB 4 Gen3x2(x2, USB PD, ThunderboltTM 4), USB 3.2 Gen2x1(x2), HDMI, microSD/UFS, HP-Out
|USB 4 Gen3x2(x2, USB PD, ThunderboltTM 4), USB 3.2 Gen2x1, microSD/UFS, HP-Out
|USB 4 Gen3x2(x2, USB PD, ThunderboltTM 4), USB 3.2 Gen2x1, microSD/UFS, HP-Out
|USP
|Датчик отпечатков пальцев,
|Датчик отпечатков пальцев,
|Датчик отпечатков пальцев,
|Датчик отпечатков пальцев, стилус (Wacom AES 2.0), соответствие американскому военному стандарту 810G, DTS X Ultra, Wi-Fi 6
|Датчик отпечатков пальцев, стилус (Wacom AES 2.0), соответствие американскому военному стандарту 810G, DTS X Ultra, Wi-Fi 6
|соответствие американскому военному стандарту 810G, DTS X Ultra, Wi-Fi 6
|соответствие американскому военному стандарту 810G, DTS X Ultra, Wi-Fi 6
|соответствие американскому военному стандарту 810G, DTS X Ultra, Wi-Fi 6
Информацию официально подтвердили в российском представительстве компании. Сроки выхода и цены ноутбуков в РФ будут объявлены после 11 января.
Напомним, что LG перестали официально продавать ноутбуки на российском рынке в сентябре 2007 года. Последней официально поставляемой моделью был LG P1 Pro (обзор) на базе процессоров Intel Core 2 Duo.