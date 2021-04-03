LG выпустила игровой ноутбук с большим экраном

Ultra Gear 17, как можно догадаться по названию, оснащён экраном диагональю 17 дюймов. Разрешение его составляет 2560 x 1600 пикселей. В качестве аппаратной основы ноутбука выступает процессор Intel Core i5 11-го поколения. Есть 8 ГБ оперативной памяти DDR4 и SSD на 512 ГБ. Пользователь может сам установить ещё памяти. Ноутбук получил и видеокарту NVIDIA GeForce GTX 1650Ti.

Несмотря на большой дисплей, Ultra Gear 17 весит всего 1,95 килограмма. Он оснащён аккумулятором ёмкостью 80 Вт*ч. У него есть и двойная система охлаждения.

Ноутбук имеет три порта USB 3.1, один USB 4, один HDMI и разъём питания. Стоимость Ultra Gear 17 в Южной Корее составила примерно $1986.