LG представила свой первый игровой ноутбук: каким он получился

Новинка работает на процессоре Intel Tiger Lake H 11-го поколения, оснащена видеокартой NVIDIA GeForceTMRTX 3080 Max-Q, двухканальной памятью и двумя сверхбыстрыми SSD. Для отображения картинки у ноутбука установлена 17-дюймовая IPS-панель со временем отклика в одну миллисекунду и частотой обновления 300 Гц. У портативного компьютера есть система охлаждения с испарительной камерой.

Питает устройство аккумулятором на 93 Вт-ч, а толщина LG UltraGear составляет менее 21,4 миллиметра. Ноутбук весит менее 2,7 килограмма.