LG представила свой первый игровой ноутбук: каким он получился

LG представила свой первый игровой ноутбук: каким он получилсяЦены пока неизвестны
Новинка работает на процессоре Intel Tiger Lake H 11-го поколения, оснащена видеокартой NVIDIA GeForceTMRTX 3080 Max-Q, двухканальной памятью и двумя сверхбыстрыми SSD. Для отображения картинки у ноутбука установлена 17-дюймовая IPS-панель со временем отклика в одну миллисекунду и частотой обновления 300 Гц. У портативного компьютера есть система охлаждения с испарительной камерой.
Питает устройство аккумулятором на 93 Вт-ч, а толщина LG UltraGear составляет менее 21,4 миллиметра. Ноутбук весит менее 2,7 килограмма.
Помимо этого, модель поддерживает программное обеспечение LG UltraGear Studio, которое позволяет настраивать игровые опции и отслеживать в режиме реального времени данные о производительности, включая тактовую частоту процессора, TDP и тактовую частоту GPU и скорость обмена данными с памятью. Ещё пользователи могут настроить цвет для каждой клавиши RGB-клавиатуры ноутбука.
LG UltraGear начнёт продаваться в США и Южной Корее в первом квартале 2022 года, а затем и на других рынках.