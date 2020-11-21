Ноутбуки и планшеты
Сегодня 14:23
LG запатентовала большой ноутбук-рулон
Экран может быть 17-дюймовым
Недавно LG начала продажи телевизора-рулона Signature OLED R. Его стоимость составила $87 тысяч, что ожидаемо для инновационного устройства. Как оказалось, компания решила не останавливаться на достигнутом: в сети опубликовали патент LG, в котором описан большой ноутбук-рулон.
Дисплей в таком ноутбуке будет 13,3-дюймовым в обычном состоянии и 17-дюймовым в развёрнутом. То есть экран можно будет вытянуть из корпуса.
Если судить по патентным рисункам, то сам корпус будет представлять собой прямоугольную коробку. Из него вверх будет вытягиваться дисплей. Клавиатура с тачпадом тут складные. Впрочем, может статься, что устройства ввода нужно будет подключать отдельно.
Поскольку это лишь патент, пока неясно, выйдет ли такой ноутбук на рынок.