LG запатентовала большой ноутбук-рулон

Дисплей в таком ноутбуке будет 13,3-дюймовым в обычном состоянии и 17-дюймовым в развёрнутом. То есть экран можно будет вытянуть из корпуса.

Если судить по патентным рисункам, то сам корпус будет представлять собой прямоугольную коробку. Из него вверх будет вытягиваться дисплей. Клавиатура с тачпадом тут складные. Впрочем, может статься, что устройства ввода нужно будет подключать отдельно.

Поскольку это лишь патент, пока неясно, выйдет ли такой ноутбук на рынок.