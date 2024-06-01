Лучше процессор, дисплей, цена ниже: обновление модульных ноутбуков Framework

Новые ноутбуки предлагают три варианта процессоров Intel Core Ultra Series 1 - от 4 до 8 производительных ядер и от 8 до 10 графических ядер. Framework также снизила цены на конфигурации AMD Ryzen 7040 и 13-го поколения Intel, "сделав их более доступными, чем когда-либо", пишет пресс-служба. Насколько - зависит от конфигурации.

Появилась и новая модель на 13,5 дюймов дисплей с разрешением 2880x1920 и частотой обновления 120 Гц.

Предварительные заказы уже открыты, поставки начнутся в августе этого года. Ноутбуки доступны во всех 14 странах, в которых происходит официальная продажа, и в июне этого года компания придет в Швецию, Финляндию и Данию.