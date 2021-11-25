Лучшие бюджетные ноутбуки для игр

Авторы издания отметили, что все отобранные модели ноутбуков для игр соответствуют нескольким критериям. Прежде всего, их стоимость не превышает 1500 евро. Также они оснащены видеокартами среднего уровня типа GTX 1650 или RX 5500M и дают возможность запускать новейшие проекты в 1080p на высоких и средних настройках графики.

Обращаем ваше внимание, что рейтинг составлен журналистами австрийского издания с учётом продающихся в их стране моделей. Российские реалии могут отличаться от представленной картины.