Лучшие бюджетные ноутбуки для игр

Ноутбуки и планшеты
Сегодня в 15:58
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Лучшие бюджетные ноутбуки для игрПо версии авторов портала Notebook Check
Эксперты издания Notebook Check составили список лучших недорогих игровых ноутбуков. Все они позволят насладиться самыми последними игровыми проектами в разрешении 1080p.
Авторы издания отметили, что все отобранные модели ноутбуков для игр соответствуют нескольким критериям. Прежде всего, их стоимость не превышает 1500 евро. Также они оснащены видеокартами среднего уровня типа GTX 1650 или RX 5500M и дают возможность запускать новейшие проекты в 1080p на высоких и средних настройках графики.
Обращаем ваше внимание, что рейтинг составлен журналистами австрийского издания с учётом продающихся в их стране моделей. Российские реалии могут отличаться от представленной картины.
- Asus TUF Gaming F15 FX506HM. Здесь нет особо впечатляющих функций, но зато устройство обеспечивает высокую производительность по низкой цене. Оснащён ноутбук процессором Intel i7-11800H и видеокартой NVIDIA GeForce RTX 3060.
- Asus TUF Gaming A15 FA506QR. По стоимости модель немного выбивается из списка: цена у неё чуть выше 1500 евро. Вместе с тем вы получаете RTX 3070 и в целом мощный игровой ноутбук с длительным временем работы без подзарядки.
- HP Victus 16. Стильный игровой ноутбук с мощной «начинкой» (Ryzen 7 5800H с GeForce RTX 3060), приличной клавиатурой и дисплеем с частотой обновления 144 Гц. Из немногочисленных недостатков здесь только шум и нагрев при нагрузках.
- Aorus 5 КB. Компактная 15-дюймовая модель, оснащённая Core i7-10750H и GeForce RTX 2060, ОЗУ на 16 ГБ, SSD на 512 ГБ, дисплеем с частотой 144 Гц. Единственное, что здесь может насторожить, - очень шумная работа при нагрузках.
- Lenovo Legion 5 15 G6 AMD. Здесь вы не найдёте никаких дополнительных функций вроде подсветки для клавиш, однако всё равно ноутбук приобрести стоит. Он обеспечит прекрасную производительность благодаря видеокарте GeForce RTX 3060 и процессору AMD Ryzen 5600, а также частоте обновления 165 Гц.
- MSI Alpha 17. Поставляется ноутбук с AMD Ryzen 7 4800H в сочетании с AMD Radeon RX 5600M. Из преимуществ конфигурации - мощные динамики, дающие качественный звук, возможность работы в течение 7 часов при средней яркости дисплея, 17-дюймовый экран с частотой 144 Гц. В то же время цветовая гамма могла бы здесь быть и более широкой.
- Acer Predator Helios 300 PH315. За примерно 1500 евро вы получите мощную игровую конфигурацию. Она включает в себя процессор Core i7-10750H, видеокарту GeForce RTX 2060, 16 ГБ ОЗУ DDR4, SSD-накопитель на 512 ГБ. Также экспертам понравился дисплей с частотой 144 Гц, клавиатура с подсветкой, быстрая работа Wi-Fi. Из минусов - отсутствие порта Thunderbolt 3.
- HP Omen 15. Модель имеет процессор Ryzen 7 4800H и графический ускоритель GeForce RTX 2060. Что касается времени автономной работы, то она на высоте, а вот максимальная частота обновления дисплея составляет всего 60 Гц. Также здесь довольно низкий уровень яркости и контрастности, маленький цветовой охват, медленный Wi-Fi. Но по соотношению цены и качества это неплохой вариант.
- Asus TUF A15. Эта модель ноутбука оснащена видеокартой GeForce RTX 2060 с поддержкой Raytracing. Из других плюсов - высококонтрастный дисплей с частотой до 144 Гц, довольно длительное время автономной работы. Может огорчить в устройстве отсутствие кардридера и Thunderbolt 3, небольшой цветовой охват.
- Acer Nitro 5 AN517-41. Ноутбук может похвастаться 17-дюймовым дисплеем, процессором AMD Ryzen 7 5800H с сочетании с видеокартой RTX 3070 и оперативной памятью на 16 ГБ. В то же время у графического ускорителя значение TGP ограничено 100 Вт.
Источник: Notebook Check