Лучшие игровые ноутбуки 2022 года

Лучшие игровые ноутбуки 2022 годаВсего в подборку вошли девять моделей
Игровые ноутбуки бывают самых разных форм и габаритов. Стоят они тоже по-разному: среди них есть и дешёвые, и дорогие варианты. Эксперты издания Tom's Hardware выбрали девять геймерских лэптопов, которые стоит приобрести в этом году.
Итак, если вы собираетесь приобрести качественный игровой ноутбук, то обратите внимание на несколько параметров. Первое - видеокарта. Мощный графический ускоритель позволит вам играть в новейшие проекты в течение нескольких лет. Второй пункт - возможность апгрейда: обязательно узнайте, можно ли в вашем лэптопе будет заменить оперативную память и хранилище. Третье - автономность, которая, скорее всего, будет не очень хорошей. Поэтому стоит купить мощный блок питания.
А вот геймерские ноутбуки, к которым вам точно стоит присмотреться.
Лучший игровой ноутбук в целом
MSI GE76 Raider
Работает этот ноутбук на процессоре Intel Core i9-12900HK с видеокартой Nvidia GeForce RTX 3080 Ti. Его мощность буквально сравнима с мощностью настольного компьютера. Из плюсов лэптопа - отличная производительность видеокарты и процессора, большое количество разнообразных портов, RGB-подсветка. В то же время вам нужно быть готовым к более тусклому, чем у предыдущей версии, дисплею, громкой работе вентиляторов и высокой цене.
Лучший тонкий и лёгкий игровой ноутбук
Razer Blade 15 (2022)
Установлен на ноутбуке процессор Intel Core i7-12800H в связке с видеокартой Nvidia GeForce RTX 3070 Ti. Благодаря такому решению вы получите хорошую игровую производительность, качественную сборку, неплохую веб-камеру и большое количество портов (в том числе Thunderbolt 4, USB Type-C, Type-A, кард-ридер). Из недостатков устройства - его стоимость, не очень качественный экран по сравнению с конкурентами.
Лучший 17-дюймовый игровой ноутбук
Alienware x17 R2
Это устройство работает на процессоре Intel Core i9-12900HK. Видеокарта же здесь стоит Nvidia GeForce RTX 3080 Ti, поэтому о производительности в играх вы точно можете не беспокоиться. Нельзя не отметить и топовый дизайн модели. При этом стоит лэптоп довольно дорого, у него не такая хорошая автономность и в целом он тяжелее (3,09 кг) и больше, чем другие подобные модели на рынке.
Лучший бюджетный игровой ноутбук
Acer Nitro 5
Благодаря этому ноутбуку вы сможете получить достойную производительность за приемлемую цену. Стоит на Nitro 5 процессор Intel Core i5-12500H вместе с видеокартой Nvidia GeForce RTX 3050 Ti. Также вам наверняка понравится дизайн этой модели. При необходимости в дальнейшем вы сможете поставить на лэптоп 2,5-дюймовый жёсткий диск или твердотельный накопитель. Значительным недостатком этой модели является большое количество предустановленных производителем программ. Кроме того, будьте готовы к тому, что дисплей вам может показаться не слишком чётким.
Ещё один хороший недорогой вариант
HP Victus 15
Этот игровой лэптоп работает на процессоре Intel Core i5-12450H с видеокартой Nvidia GeForce GTX 1650. Большинство игр запустятся на нём как минимум на средних настройках графики и производительность в этих проектах будет довольно неплохой. Также вас ожидает экран с разрешением 1080p и частотой обновления 144 Гц. Из минусов ноутбука эксперты выделяют большое количество предустановленных программ и не такие хорошие веб-камера и дисплей, какими они могли бы быть за эту цену.
Тонкий игровой ноутбук All-AMD
Asus ROG Zephyrus G14
Этот тонкий игровой лэптоп, работающий на базе процессора AMD Ryzen 9 6900HS с видеокартой AMD Radeon RX 6800S, точно понравится геймерам. У него отличная автономность (может «прожить» более 10,5 часов без подзарядки), элегантный компактный дизайн, есть веб-камера и хорошие динамики. Однако стоит такая модель дорого. К тому же в некоторых местах клавиатура при нагрузках сильно нагревается.
Топовый игровой ноутбук для киберспорта
Asus ROG Strix Scar 17 SE (G733)
Если вам нужна отличная производительность в киберспортивных играх, то ROG Strix Scar 17 SE (G733) станет неплохим выбором. Цена у него, конечно, высокая, но с Intel Core i9-12950HX и Nvidia GeForce RTX 3080 Ti это стоит того. Также благодаря дисплею с разрешением 2560 x 1440 и частотой обновления 240 Гц вы сможете запускать игры в высоком разрешении и/или с высокой частотой кадров. Из других плюсов - наличие множества портов, в том числе Thunderbolt 4, несколько USB Type-A, USB Type-C, HDMI 2.1, а также разъём Ethernet. Правда, здесь, к сожалению, нет веб-камеры.
16-дюймовый игровой ноутбук для киберспортивных дисциплин
Lenovo Legion 5i Pro (Gen 7)
Эта модель предлагает отличную производительность за счёт экрана с частотой обновления в 165 Гц, который позволяет легко переключаться между киберспортивными играми и обычными, но с высоким разрешением. Время работы у ноутбука тоже хорошее: им можно пользоваться в течение 7,5 часов. Правда, при этом звук здесь слабый и много предустановленных ненужных программ. Работает лэптоп на базе процессора Intel Core i7-12700H с графическим ускорителем Nvidia GeForce RTX 3070 Ti.
Лучший игровой ноутбук с двумя экранами
Asus ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551
В последней игровой модели Asus ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551 используется мощный процессор MD Ryzen 9 5900HX в связке с Nvidia GeForce RTX 3080. Поэтому вы в любом случае получите прекрасные показатели игровой производительности. Оба дисплея у ноутбука - яркие и красочные, а «прожить» игровой ноутбук способен около пяти часов, что неплохо. При этом клавиатура и тачпад расположены у него очень неудобно. Также здесь нет веб-камеры.