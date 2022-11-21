Лучшие игровые ноутбуки 2022 года

Итак, если вы собираетесь приобрести качественный игровой ноутбук, то обратите внимание на несколько параметров. Первое - видеокарта. Мощный графический ускоритель позволит вам играть в новейшие проекты в течение нескольких лет. Второй пункт - возможность апгрейда: обязательно узнайте, можно ли в вашем лэптопе будет заменить оперативную память и хранилище. Третье - автономность, которая, скорее всего, будет не очень хорошей. Поэтому стоит купить мощный блок питания.

А вот геймерские ноутбуки, к которым вам точно стоит присмотреться.

Лучший игровой ноутбук в целом

MSI GE76 Raider

Работает этот ноутбук на процессоре Intel Core i9-12900HK с видеокартой Nvidia GeForce RTX 3080 Ti. Его мощность буквально сравнима с мощностью настольного компьютера. Из плюсов лэптопа - отличная производительность видеокарты и процессора, большое количество разнообразных портов, RGB-подсветка. В то же время вам нужно быть готовым к более тусклому, чем у предыдущей версии, дисплею, громкой работе вентиляторов и высокой цене.