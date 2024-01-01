Лучшие ноутбуки 2023 г. для игр и учёбы

Лучшие ноутбуки 2023 г. для игр и учёбыСмело покупайте любой из них
Эксперт из США перечислил 10+ лучших ноутбуков 2023 г. для работы и учёбы. В одном из выпусков на YouTube-канале Hardware Canucks рассказали о ноутбуках, к которым точно стоит присмотреться в конце этого года.
Лучший по производительности ноутбук. MacBook Air 15″ M2. Он сочетает в себе лучшее качество сборки в тонком корпусе, 15-дюймовый дисплей, лучшими по сравнению с 13-дюймовым MacBook Air аккумулятором и системой охлаждения. Правда, для работы лучше выбирать не базовую конфигурацию, а вариант с 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ постоянной памяти.
Невероятно производительный ноутбук (для неограниченного бюджета). Если для вас деньги не проблема или если вы фотограф, дизайнер, разработчик и т. п., то присмотритесь к MacBook Pro на M3 Pro/M3 Max. С ним вы получите одинаковую производительность при работе от аккумулятора или от сети. Также вы в любой момент без проблем сможете взять его с собой, чтобы редактировать видео, фото и пр. Вам доступны будут кардридер, HDMI-порт, порт Thunderbolt, одни из лучших по звучанию динамики.
Лучший ноутбук на Windows для создателей контента. Lenovo Slim Pro 9i. Этот ноутбук имеет варианты с диагональю 14 и 16 дюймов. Вам будет доступно большое количество портов для работы, в том числе полноразмерные USB-A. Также у этой модели одни из лучших клавиатур с тачпадом, частота обновления экрана 165 Гц. Оснащён этот ноутбук RTX 4070 и Intel Core i9.
Лучший недорогой и качественный ноутбук. Asus ZenBook 14X OLED. Это один из лучших тонких ноутбуков на рынке. При этом вы получаете процессор i7 с 20 потоками, а также RTX 3050. Дисплей здесь имеет частоту обновления 120 Гц. Кроме того, вам доступны будут порты HDMI 2.1, два порта Thunderbolt 4, порт для аудио, USB 3.2 Gen2 Type-A.
Почётное упоминание. Dell XPS 15. То, что в нём действительно удивило, — это автономность. Время работы у него составляет больше 13 часов.
Lenovo Slim 7. Есть вариант с процессором Intel и с процессором AMD. Этот ноутбук — лучший по качеству сборки. Это ещё один вариант для студентов, которые ищут хороший и надёжный лэптоп на Windows.
Лучший портативный игровой ноутбук. ROG Zephyrus G14. Он сочетает в себе хорошие цену, дизайн, автономность и портативность. Оснащён ноутбук процессором серии Ryzen 7000, который эффективнее аналогов Intel. Что касается видеокарт, то лучше брать модель с 4060 или 4070.
Лучший 16-дюймовый игровой ноутбук. Legion Slim 7i. Его вы можете приобрести как с процессором AMD, так и с Intel. Ноутбук предлагает минималистичный дизайн, фантастическое качество сборки, яркий и красивый 16-дюймовый дисплей с частотой обновления до 240 Гц.
Но если вам нужно будет немного больше мощности видеокарты, то рассмотрите Legion Pro 5 и Legion Pro 7.
Самый производительный игровой ноутбук (для неограниченного бюджета). ROG Scar 17 X3D. Оснащён он процессором AMD Ryzen 9 7950X3D и видеокартой RTX 4090. Также вам будет доступна мощная система охлаждения, 17-дюймовый дисплей с QHD и частотой обновления до 240 Гц.
Razer Blade 18. Он отличается тонким корпусом, отличным качеством сборки.
Лучший недорогой игровой ноутбук. ROG Zephyrus M16. В частности, вариант с RTX 4070 имеет приемлемую цену. Сочетает в себе этот ноутбук хорошее качество сборки и необычный дизайн. У него один из лучших дисплеев, которые вы только сможете найти, надёжная клавиатура, приятный тачпад.
Самый крутой ноутбук. Lenovo YOGA Book 9i. Вы получите два 13,3-дюймовых дисплея OLED. Причём использовать вы их можете в разных режимах, включая режим ноутбука, книги, планшета. Помимо экранной клавиатуры, вы можете взять Bluetooth-клавиатуру, которая мгновенно синхронизируется с устройством. Этот ноутбук предназначен скорее для тех, кто ищет новый опыт.