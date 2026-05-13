Лёгкий 16-дюймовый ноутбук Tecno MegaBook S16 и наушники-клипсы вышли в РФ

Лёгкий 16-дюймовый ноутбук Tecno MegaBook S16 и наушники-клипсы вышли в РФЗа 96 и 4 тыс. рублей соответственно
MegaBook S16 весит всего около 1300 граммов — при 16-дюймовом экране. Корпус сделан из магниево-алюминиевого сплава, толщина — около 15 мм. Экран имеет разрешение FHD (1920×1200) и соотношение сторон 16:10. Цветопередача — 100% sRGB. Внутри — процессор Intel Core i9−13900HK (14 ядер, до 5.4 ГГц), графика Intel Iris Xe, 16 ГБ оперативной памяти и SSD на 1 ТБ. При желании его можно расширить. Аккумулятор — 75 Вт·ч, есть быстрая зарядка.
Цена — 95 999 рублей.
Tecno FreeHear 2 — это наушники в популярном нынче форм-факторе клипс, что не затыкают ухо. Благодаря этому слышно окружающие звуки. Каждый наушник весит 5.4 грамма, защита от воды и пыли — IP54. Динамик — 10.8 мм, есть объёмный звук. Вместе с зарядным кейсом наушники работают до 46 часов. Быстрая зарядка.
Цена — 4 299 рублей.