Люди готовы купить iPad большего размера, но есть нюанс

Люди готовы купить iPad большего размера, но есть нюансОн не должен быть сильно дороже
Apple возможно работает над новыми моделями iPad, уделяя особое внимание линейке iPad Air. По слухам, технологический гигант разрабатывает две новые версии iPad Air, обе на базе готовящегося к выпуску чипа M2.
Ожидается, что одна из них будет представлять собой инкрементное обновление с аналогичным форм-фактором, а вторая, получившая кодовые названия J537 и J538, по слухам, будет иметь более существенные аппаратные отличия. По последним данным, Apple может представить более крупный 12,9-дюймовый iPad Air, возможно, с ЖК-дисплеем вместо MiniLED.
Такой шаг может предложить потребителям более доступный вариант большого планшета, идеально подходящего для просмотра мультимедиа и повседневного использования.
Интересно, что издание 9to5Mac провело опрос, будут ли их читатели покупать новый более крупный iPad. И да, большую часть голосов была за, но лишь в том случае, если они не будут существенно дороже, но были и те, кто готов купить новый планшет «яблочников» в любом случае.
В настоящее время цена iPad Air с 10,9-дюймовым дисплеем составляет 599 долларов, а цена 12,9-дюймового iPad Pro - 1099 долларов.