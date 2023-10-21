Люди готовы купить iPad большего размера, но есть нюанс

Ожидается, что одна из них будет представлять собой инкрементное обновление с аналогичным форм-фактором, а вторая, получившая кодовые названия J537 и J538, по слухам, будет иметь более существенные аппаратные отличия. По последним данным, Apple может представить более крупный 12,9-дюймовый iPad Air, возможно, с ЖК-дисплеем вместо MiniLED.

Такой шаг может предложить потребителям более доступный вариант большого планшета, идеально подходящего для просмотра мультимедиа и повседневного использования.

Интересно, что издание 9to5Mac провело опрос, будут ли их читатели покупать новый более крупный iPad. И да, большую часть голосов была за, но лишь в том случае, если они не будут существенно дороже, но были и те, кто готов купить новый планшет «яблочников» в любом случае.

В настоящее время цена iPad Air с 10,9-дюймовым дисплеем составляет 599 долларов, а цена 12,9-дюймового iPad Pro - 1099 долларов.