Люди начали покупать ноутбуки Apple с «оторванным» экраном

MacBook Pro без дисплея с портами USB-C Thunderbolt можно легко подключить к внешнему монитору с помощью некоторых адаптеров. Touch Bar тоже может оказаться приятным бонусом.

Пользователи Twitter отметили, что такие ноутбуки MacBook Pro без дисплея продаются по разумным ценам, что делает их более выгодным вариантом по сравнению с Mac mini.