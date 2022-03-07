Люди начали покупать ноутбуки Apple с «оторванным» экраном

Ноутбуки и планшеты
Сегодня в 18:32
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Люди начали покупать ноутбуки Apple с «оторванным» экраномMacBook Pro ценятся даже по частям
У Apple есть мини-компьютер Mac mini, который можно подключить к монитору, клавиатуре, мыши и получить полноценный ПК. Однако в последнее время люди стали приобретать вместо мини-ПК... MacBook Pro без экрана. Зачем?
Эта идея может показаться странной, однако не всё так однозначно. Пользователь Twitter DuanRui приводит несколько аргументов в пользу MacBook Pro без дисплея. Так, у ноутбука есть большой трекпад и клавиатура, а также хорошие динамики. При этом такое решение может оказаться доступнее, чем Mac mini.
DuanRui
MacBook Pro без дисплея с портами USB-C Thunderbolt можно легко подключить к внешнему монитору с помощью некоторых адаптеров. Touch Bar тоже может оказаться приятным бонусом.
Пользователи Twitter отметили, что такие ноутбуки MacBook Pro без дисплея продаются по разумным ценам, что делает их более выгодным вариантом по сравнению с Mac mini.
Источник: Wccftech