Ноутбуки и планшеты
Сегодня в 17:02
Люди не перестали массово скупать планшеты в 2021 году
Пандемия пока не кончилась
В 2020 году из-за пандемии коронавируса, которая заставила многих людей работать и учиться из дома, резко выросли продажи планшетов. Как оказалось, в первом квартале 2021 год популярность этих устройств не упала.
Согласно информации аналитической компании IDC, первый квартал года был хорошим для планшетов. Их поставки достигли 39,9 млн штук. Это на 55,2% больше, чем было в тот же период в прошлом году. В последний раз такой рост наблюдался в 2013 году.
Поставки ноутбуков Chromebook также остались стабильными. Было отгружено более 13 млн устройств за первый квартал. В прошлом году было лишь 2,8 млн.
Пока неясно, как долго продлится этот рост. Во многих регионах мира ещё сохраняются дистанционные режимы работы и учёбы.