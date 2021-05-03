Люди не перестали массово скупать планшеты в 2021 году

Согласно информации аналитической компании IDC, первый квартал года был хорошим для планшетов. Их поставки достигли 39,9 млн штук. Это на 55,2% больше, чем было в тот же период в прошлом году. В последний раз такой рост наблюдался в 2013 году.

Поставки ноутбуков Chromebook также остались стабильными. Было отгружено более 13 млн устройств за первый квартал. В прошлом году было лишь 2,8 млн.

Пока неясно, как долго продлится этот рост. Во многих регионах мира ещё сохраняются дистанционные режимы работы и учёбы.