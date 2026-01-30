М.Видео начала продажи планшета Huawei MatePad 11,5 S с «бумажным» экраном

Планшет тонкий (6,1 мм) и лёгкий (515 г). Он работает на батарее ёмкостью 8800 мА·ч и поддерживает быструю зарядку 40 Вт.

В комплект входит умная клавиатура на магнитах. Также планшет поддерживает стилус M-Pencil Pro и компьютерную версию офисного приложения WPS Office.