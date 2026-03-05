М.Видео объявила цену на самый дешевый ноутбук Apple MacBook Neo: от 69 999 рублей

Процессор тут от iPhone

М.Видео открыла предзаказ на новый MacBook Neo — самый доступный ноутбук в линейке Apple. Заказать устройство можно с 5 марта на сайте, в приложении и в магазинах М. Видео и Эльдорадо. Цена начинается от 69 999 рублей.