Опубликовано 19 мая 2026, 06:00
М.Видео открыла предзаказ на ультратонкий планшет HUAWEI MatePad Mini

С OLED и разрешением 2,5K
М.Видео начала принимать предзаказы на компактный и ультратонкий планшет HUAWEI MatePad Mini. Устройство размером чуть больше ладони, толщиной всего 5,1 мм и весом 255 граммов. Но и «железом» он не обделен.
Планшет оснащён 8,8-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2,5K, частотой обновления 120 Гц и яркостью до 1800 нит. Антибликовое покрытие PaperMatte убирает до 99% бликов и выглядит как бумага. Экран сертифицирован по защите зрения SGS и TÜV Rheinland.

Аккумулятор на 6400 мА·ч обеспечивает до 15,5 часов просмотра видео. Быстрая зарядка HUAWEI SuperCharge заполняет батарею полностью за 60 минут.

Основная камера — 50 Мп, фронтальная — 32 Мп. Корпус выполнен из авиационной стали и магниевого сплава.

  • Версия 12 ГБ + 256 ГБ стоит 57 999 рублей. При покупке — скидка 10 000 ₽ и чехол-книжка в подарок.

  • Версия 8 ГБ + 256 ГБ — 50 999 рублей, скидка 9 000 ₽ и чехол-книжка в подарок.