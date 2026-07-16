М. Видео открыла предзаказы ультратонкого планшета HUAWEI MatePad Pro Max

Опубликовано 16 июля 2026, 10:001 мин.
М. Видео открыла предзаказы ультратонкого планшета HUAWEI MatePad Pro MaxОт 99 999 рублей
М. Видео открыла предзаказ нового флагманского планшета HUAWEI MatePad Pro Max. Устройство толщиной 4,7 мм и весом 499 граммов оснащено 13,2-дюймовым OLED-экраном с разрешением 3K и технологией PaperMatte.
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Экран занимает 94% передней панели. Частота обновления достигает 144 Гц. Корпус планшета выполнен из цельного металла по архитектуре Huawei Cloud Falcon.
Ёмкость аккумулятора 10 400 мА·ч. Производительность выросла на 20% по сравнению с предыдущим поколением, а система охлаждения стала эффективнее на 30%.
Планшет поддерживает полноценную версию WPS Office. Есть основная камера на 50 мегапикселей.
Доступны две расцветки: космический серый и голубой. Цены стартуют от 99 999 рублей. При покупке до 24 августа в подарок идут стилус HUAWEI M-Pencil Pro и беспроводная мышь.
Источник:М.Видео
Автор:Максим Многословный
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