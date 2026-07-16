М. Видео открыла предзаказы ультратонкого планшета HUAWEI MatePad Pro Max

Экран занимает 94% передней панели. Частота обновления достигает 144 Гц. Корпус планшета выполнен из цельного металла по архитектуре Huawei Cloud Falcon.

Ёмкость аккумулятора 10 400 мА·ч. Производительность выросла на 20% по сравнению с предыдущим поколением, а система охлаждения стала эффективнее на 30%.

Планшет поддерживает полноценную версию WPS Office. Есть основная камера на 50 мегапикселей.

Доступны две расцветки: космический серый и голубой. Цены стартуют от 99 999 рублей. При покупке до 24 августа в подарок идут стилус HUAWEI M-Pencil Pro и беспроводная мышь.