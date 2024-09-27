М. Видео привез в Россию мощные планшеты Huawei MatePad Pro 12,2″ и MatePad 12 X

Huawei MatePad Pro 12,2″ оснащен Tandem OLED-экраном с технологией PaperMatte, которая обеспечивает повышенную яркость, антибликовую поверхность и уникальные ощущения при письме стилусом Huawei M-Pencil. Частота обновления экрана 144 Гц, яркость до 2000 нит и батарея 10 100 мА*ч понравятся многим. При этом MatePad Pro весит всего 508 граммов, что делает его самым легким 12-дюймовым планшетом на рынке.

Huawei MatePad 12 X имеет экран с разрешением 2,8K, яркостью 1000 нит и корпус из экологически чистых материалов.

Предзаказы открыты с 27 сентября по 11 октября, покупатели получают подарки: смарт-часы или стилус.