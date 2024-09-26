MacBook Air и HONOR MagicBook Art 14 прикрепили к воздушным шарам и испытали на лёгкость

Ноутбук MagicBook Art 14, который поступит в продажу в России в начале октября, отличается тонким профилем толщиной всего 1 см, прочным корпусом из магниевого сплава и титановым основанием клавиатуры. Еще одна отличительная особенность — съемная магнитная камера, впервые в отрасли.

Работающий на базе процессора Intel Core Ultra 7 155H с 8 ядрами и максимальной тактовой частотой 4,8 ГГц и оснащенный 14,6-дюймовым AMOLED-дисплеем, MagicBook Art 14 — неплохой выбор для любителей «эстетики».