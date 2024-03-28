MacBook Air M1 против M3: стоит ли переплачивать 40 тысяч рублей

MacBook Air M1 против M3: стоит ли переплачивать 40 тысяч рублейВот что показало тестирование
MacBook Air на М3 позволяет подключать одновременно два монитора в отличие от модели на М1. При этом если вы много печатаете, то с MacBook Air на М1 у вас не будут болеть запястья. Обновилась на ноутбуке с М3 и веб-камера: она стала давать гораздо более качественную картинку.
По автономности ноутбук на М3 «живёт» примерно на 4 часа дольше по сравнению с MacBook Air на М1. До 50% он заряжается при этом за 30 минут, а старая модель - за час.
По скорости чтения и записи SSD у ноутбуков очень близки. С точки зрения одноядерной производительности ноутбук с М3 оказывается заметно лучше. То же самое наблюдается в многоядерной производительности. С этими и другими результатами вы можете ознакомиться ниже.
Если вы занимаетесь редактированием фото в Lightroom или монтажом видео в 4К, то сильной разницы между MacBook Air 16 ГБ на М1 и MacBook Air 8 ГБ на М3 вы не почувствуете. Для большинства людей мощности ноутбука на М1 сейчас будет всё ещё достаточно.