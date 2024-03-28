MacBook Air M1 против M3: стоит ли переплачивать 40 тысяч рублей

MacBook Air на М3 позволяет подключать одновременно два монитора в отличие от модели на М1. При этом если вы много печатаете, то с MacBook Air на М1 у вас не будут болеть запястья. Обновилась на ноутбуке с М3 и веб-камера: она стала давать гораздо более качественную картинку.

По автономности ноутбук на М3 «живёт» примерно на 4 часа дольше по сравнению с MacBook Air на М1. До 50% он заряжается при этом за 30 минут, а старая модель - за час.

По скорости чтения и записи SSD у ноутбуков очень близки. С точки зрения одноядерной производительности ноутбук с М3 оказывается заметно лучше. То же самое наблюдается в многоядерной производительности. С этими и другими результатами вы можете ознакомиться ниже.