MacBook Air M1 сравнили с аналогичным по уровню ноутбуком Xiaomi

С точки зрения качества веб-камеры MacBook, конечно же, оказывается намного лучше Xiaomi. Причём как по качеству изображения, так и по качеству звука. То же самое можно сказать о динамиках и звучании в целом.

Также у MacBook по сравнению с любым из ноутбуков на Windows - отличные тачпады. В плане клавиатуры между устройствами различия минимальные и в основном они касаются удобства расположения клавиш.

Важно также знать, что MacBook не привязан к розетке. Другими словами, даже работая не от сети, а от аккумулятора, он выдаёт свою максимальную мощность. RedmiBook Pro 15 2023 так не может. Кроме того, MacBook в целом более экономично расходует заряд. К примеру, за 2 часа просмотра YouTube на максимальной яркости у Xiaomi ушло 38% заряда, а у MacBook - 31%.

В комплекте с MacBook вы получаете зарядку на 30 Вт, с RedmiBook Pro 15 2023 - на 100 Вт. С результатами тестов на производительность вы можете ознакомиться выше. При этом важный момент - у MacBook память вы поменять не сможете, тогда как на RedmiBook Pro это легко делается.

На деле MacBook в DaVinci работает гораздо живее в 4К, чем Redmi. Выводит проект на 12 минут в 4К MacBook за 6 минут 11 секунд, тогда как Xiaomi - за 8 минут 50 секунд. Другими словами, MacBook оказывается примерно на 30% быстрее.

Конечно, по игровой производительности однозначно лучшим оказывается RedmiBook Pro 15 2023. В CS:GO в 1080p на высоких настройках MacBook выдаёт всего 60-70 к/с, а Redmi - 130-160 к/с.

Вывод

Если вам не особо нужны игры и вы больше выбираете ноутбук для работы, учёбы, офисных задач, то берите MacBook Air M1. Если же вам в целом нужен ноутбук на Windows, то за 90 тысяч рублей Redmi станет отличной альтернативой ноутбуку от Apple.