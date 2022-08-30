MacBook Air M2 — лучший современный ноутбук Apple. Если у вас нет Air на M1, конечно

Ведущий канала Rozetked на YouTube протестировал новый MacBook Air M2, сравнив его с MacBook Air M1 и MacBook Pro M2.

Итак, что же вы получаете в комплекте с MacBook Air M2? Из нового - только блок зарядки мощностью в 35 Вт (также при покупке есть вариант с 67 Вт, который позволяет зарядить за 30 минут ноутбук на 50 процентов) и кабель. Также блок питания имеет разъёмы USB Type-C, то есть чисто теоретически вы можете одновременно заряжать MacBook и смартфон.

Толщиной новый MacBook Air M2 стал всего 1,1 см (предыдущая версия была от 0,4 до 1,6 см). Клавиатура у него улучшилась и стала очень удобной. При этом портов очень мало.

Дисплей у MacBook Air M2 увеличился: диагональ стала равняться 13,6 дюйма против 13,3 дюйма на MacBook Air M1. Также он стал гораздо ярче: 500 нит против 400 нит у предыдущей модели. Из минусов здесь только то, что частота обновления - всего 60 Гц.

В базовой комплектации MacBook Air M2 имеет 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ внутренней. Также есть варианты ОЗУ в 16 и 24 ГБ, а также SSD в 512 ГБ, 1 ТБ и 2 ТБ. Минимальная версия на 256 ГБ при этом будет очень во многом проигрывать MacBook Air M1 и фактически будет в два раза медленнее, чем ноутбук с 512 ГБ. Поэтому если вы хотите взять MacBook Air M2, то берите всё-таки вариант с 512 ГБ (который стоит на 200 долларов дороже).