MacBook Air M2 — лучший современный ноутбук Apple. Если у вас нет Air на M1, конечно

MacBook Air M2 — лучший современный ноутбук Apple. Если у вас нет Air на M1, конечноПлюсы и минусы новинки перечислил специалист
Ведущий канала Rozetked на YouTube протестировал новый MacBook Air M2, сравнив его с MacBook Air M1 и MacBook Pro M2.
Итак, что же вы получаете в комплекте с MacBook Air M2? Из нового - только блок зарядки мощностью в 35 Вт (также при покупке есть вариант с 67 Вт, который позволяет зарядить за 30 минут ноутбук на 50 процентов) и кабель. Также блок питания имеет разъёмы USB Type-C, то есть чисто теоретически вы можете одновременно заряжать MacBook и смартфон.
Толщиной новый MacBook Air M2 стал всего 1,1 см (предыдущая версия была от 0,4 до 1,6 см). Клавиатура у него улучшилась и стала очень удобной. При этом портов очень мало.
Дисплей у MacBook Air M2 увеличился: диагональ стала равняться 13,6 дюйма против 13,3 дюйма на MacBook Air M1. Также он стал гораздо ярче: 500 нит против 400 нит у предыдущей модели. Из минусов здесь только то, что частота обновления - всего 60 Гц.
В базовой комплектации MacBook Air M2 имеет 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ внутренней. Также есть варианты ОЗУ в 16 и 24 ГБ, а также SSD в 512 ГБ, 1 ТБ и 2 ТБ. Минимальная версия на 256 ГБ при этом будет очень во многом проигрывать MacBook Air M1 и фактически будет в два раза медленнее, чем ноутбук с 512 ГБ. Поэтому если вы хотите взять MacBook Air M2, то берите всё-таки вариант с 512 ГБ (который стоит на 200 долларов дороже).
В бенчмарках в основном MacBook Air M2 превосходит MacBook Pro M2 и MacBook Air M1. Однако новая модель всё же мощнее, поэтому она нуждается в хорошей системе охлаждения. Кроме того, те, кто занимается монтажом, нередко сильно нагружают систему.
Есть проблемы у MacBook Air M2 по сравнению с Pro-версией и с производительностью при нагрузках. Со всеми результатами вы можете ознакомиться выше.
Что касается автономности, то при нагрузках «прожить» MacBook Air M2 может на пару часов дольше, чем MacBook Air M1. Но это вряд ли стоит того, чтобы менять старую версию на новую.
Вывод
MacBook Air M2 можно назвать почти идеальным ноутбуком для любого пользователя. Это касается и работы в Photoshop, и просто серфинга в Интернете. Однако если у вас уже есть ноутбук на M1, то покупать новую модель в качестве замены старой не стоит.