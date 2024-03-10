MacBook Air на M3 без лишнего шума получил более быстрые SSD

Ранее базовая модель M2 MacBook Air с накопителем на 256 ГБ работала значительно медленнее по сравнению с более мощными конфигурациями. Это было связано с использованием одного чипа для хранения данных объёмом 256 ГБ.

Хорошие новости? Air на M3 изменил подход. YouTube-канал Max Tech сообщил, что теперь Apple использует два чипа памяти по 128 ГБ в базовой модели. Это, казалось бы, небольшое изменение приводит к значительному росту производительности.

Двойные NAND позволяют M3 Air обрабатывать задачи параллельно, значительно увеличивая скорость передачи данных. Бенчмарки, проведенные Max Tech, показывают впечатляющие результаты: скорость записи составляет 2108 МБ/с, что на 33% выше, чем у M2 Air (1584 МБ/с). Скорость чтения еще более впечатляющая: M3 Air достигает 2880 МБ/с по сравнению с 1576 МБ/с у M2 Air — увеличение на 82%.