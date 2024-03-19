MacBook Air поставили на охлаждающую подставку, и он обогнал MacBook Pro

MacBook Air М3 не имеет внутри вентилятора, поэтому он при нагрузке сильно нагревается. Особенно при выводе изображения на два монитора сразу.

Тем не менее при охлаждении при помощи подставки Air может быть даже быстрее 14-дюймового MacBook Pro с М3.

Почти половина производительности MacBook Air М3 теряется при работе в графических программах уже через 20 минут. И всё из-за отсутствия вентилятора в корпусе.