MacBook Air с большим экраном выйдет в апреле. Что в нём будет нового?

Издание Macrumors перечислило пять функций, которые могут быть включены в новый MacBook Air.

1. 15-дюймовый дисплей.

Или даже 15,5-дюймовый. Он станет самым большим из когда-либо устанавливаемых на эту модель. Нынешний MacBook Air имеет 13,6-дюймовый дисплей.

2. Процессор Apple M2.

Чипсет M2 имеет до 18% более быстрый CPU, до 35% более быстрый графический процессор и до 40% более быстрый нейронный движок по сравнению с чипсетом M1.

3. Увеличенный срок службы батареи.

Apple заявляет, что 13-дюймовый MacBook Air с чипом M2 работает до 18 часов без подзарядки, поэтому, возможно, 15-дюймовая модель может приблизиться к 20-часовой отметке.

4. Wi-Fi 6Е.

Apple уже обновила Mac mini чипом M2 и Wi-Fi 6E в прошлом месяце.

5. Bluetooth 5.3.

Apple добавила Bluetooth 5.3 в несколько своих последних устройств, и 15-дюймовый MacBook Air может стать следующим, кто получит поддержку.