MacBook Air с большим экраном выйдет в апреле. Что в нём будет нового?5 нововведений
По словам аналитика Росса Янга, Apple планирует выпустить новый MacBook Air с большим 15-дюймовым дисплеем в апреле.
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Издание Macrumors перечислило пять функций, которые могут быть включены в новый MacBook Air.
1. 15-дюймовый дисплей.
Или даже 15,5-дюймовый. Он станет самым большим из когда-либо устанавливаемых на эту модель. Нынешний MacBook Air имеет 13,6-дюймовый дисплей.
2. Процессор Apple M2.
Чипсет M2 имеет до 18% более быстрый CPU, до 35% более быстрый графический процессор и до 40% более быстрый нейронный движок по сравнению с чипсетом M1.
3. Увеличенный срок службы батареи.
Apple заявляет, что 13-дюймовый MacBook Air с чипом M2 работает до 18 часов без подзарядки, поэтому, возможно, 15-дюймовая модель может приблизиться к 20-часовой отметке.
4. Wi-Fi 6Е.
Apple уже обновила Mac mini чипом M2 и Wi-Fi 6E в прошлом месяце.
5. Bluetooth 5.3.
Apple добавила Bluetooth 5.3 в несколько своих последних устройств, и 15-дюймовый MacBook Air может стать следующим, кто получит поддержку.