MacBook на новейшем процессоре Apple выйдет в ближайшие недели

Ноутбуки и планшеты
Сегодня в 16:37
MacBook на новейшем процессоре Apple выйдет в ближайшие неделиВероятно, его презентация состоится в октябре
Уже во вторник, 14 сентября, состоится долгожданная презентация Apple. На ней должны представить iPhone 13 и Apple Watch Series 7. Но это будет не единственный анонс компании. Ожидается, что скоро выйдут также новые MacBook Pro на фирменном процессоре M1X.
Согласно последним сведениям, новые ноутбуки станут доступны в ближайшие несколько недель. По информации обозревателя Bloomberg, MacBook Pro будут готовы к продажам совсем скоро.
Это будут модели с 14- и 16-дюймовыми экранами, чипом M1X, магнитной зарядкой MagSafe, дисплеями miniLED и без Touch Bar. Вряд ли ноутбуки представят на мероприятии во вторник. Скорее всего, Apple проведёт для них отдельную презентацию в октябре. На нём же могут представить и новый iPad.
Также от новых MacBook Pro ожидают более плоский дизайн, как у iPhone 12.