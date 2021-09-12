MacBook на новейшем процессоре Apple выйдет в ближайшие недели

Согласно последним сведениям, новые ноутбуки станут доступны в ближайшие несколько недель. По информации обозревателя Bloomberg, MacBook Pro будут готовы к продажам совсем скоро.

Это будут модели с 14- и 16-дюймовыми экранами, чипом M1X, магнитной зарядкой MagSafe, дисплеями miniLED и без Touch Bar. Вряд ли ноутбуки представят на мероприятии во вторник. Скорее всего, Apple проведёт для них отдельную презентацию в октябре. На нём же могут представить и новый iPad.

Также от новых MacBook Pro ожидают более плоский дизайн, как у iPhone 12.