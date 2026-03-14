Опубликовано 14 марта 2026, 21:03
MacBook Neo не только самый дешевый ноутбук Apple, но его и легче ремонтировать

Главное — в клавиатуре
Apple показала недавно новый MacBook Neo. Помимо его низкой цены, одно из новшеств скрыли внутри: теперь клавиатуру можно заменить отдельно, не меняя при этом полкорпуса.
Раньше, если на MacBook залипала клавиша или переставала работать подсветка, владельцу приходилось менять целый верхний «блок». Это алюминиевая пластина, к которой приклеены аккумулятор, динамики и трекпад. Цена такого ремонта была высокой, а старый корпус с исправной батареей отправлялся в утиль.

В MacBook Neo инженеры пошли другим путем. Клавиатура стала отдельным модулем. Чтобы его снять, придется выкрутить больше 40 винтиков. Но это всё равно лучше.

Правда, есть нюанс: версии с датчиком Touch ID требуют дополнительной настройки в сервисном центре.

Пока непонятно, появится ли такая конструкция в будущихх MacBook Air и Pro.

Источник:Apple
Автор:Максим Многословный
