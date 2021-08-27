MacBook оказался в 10 раз дороже начальных моделей ноутбуков на Windows

Наиболее популярными оказались портативные ПК Asus, Apple, HP, Acer и Lenovo. Вырос спрос на игровые модели — на 22%.

Что касается стоимости ноутбуков, то модели от Apple в 2021 году в среднем стоят 129 487 рублей. Самые дешёвые ноутбуки на рынке представлены компанией Digma. Их стоимость в среднем составляет 12 879 рублей. То есть они дешевле MacBook почти в десять раз.

Сервис Price.ru оценил спрос и на планшеты. Самыми популярными марками стали Apple, Samsung, Huawei и Lenovo. Среди персональных компьютеров чаще всего покупают HP, Lenovo, Asus.