MacBook Pro 14” M2 Pro и 14” M3 стоят почти одинаково. Какой лучше?

Итак, стоит ли вообще покупать новый MacBook Pro 14" на M3 вместо модели на M2 Pro?

С точки зрения дизайна ноутбуки полностью идентичны. Однако экран у MacBook Pro 14" на M3 экран на 100 нит ярче, чем у версии на M2 Pro. При этом на MacBook Pro 14" с M3 убрали один из портов Thunderbolt, а ещё доступна только поддержка одного дисплея.

Звучание у ноутбуков полностью идентичное.

В новинке на M3 установлен только один вентилятор. Как это скажется на нагреве? Процессор на MacBook Pro 14" с M3 действительно сильнее нагревается: до 73 градусов Цельсия, тогда как на Pro 14" с M2 Pro температура остаётся в районе 36 градусов.

Также максимальная температура у Pro 14" с M2 Pro в районе дисплея составляла 42-43 градуса, тогда как у модели на M3 - 38 градусов Цельсия.