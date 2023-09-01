MacBook Pro 2017 года устарел: он не получит macOS 14

Это второе поколение ноутбуков Apple с Touch Bar, которое было представлено в моделях 2016 года. Эти модели MacBook Pro также стали печально известны из-за проблем с клавиатурой типа «Butterfly».

Прошло уже пять лет с момента его поступления в продажу. В связи с этим компания Apple больше не обязана предоставлять детали для ремонта, а также маловероятно, что они будут доступны в сторонних ремонтных мастерских.

Эта новость не очень приятна для владельцев устройств, поскольку в случае поломки у них могут возникнуть проблемы с ремонтом ноутбука. Однако важно отметить, что ноутбук по-прежнему будет получать обновления безопасности в течение следующих двух лет.

Если вы являетесь владельцем MacBook Pro 2017 года, нелишним будет регулярно создавать резервные копии данных и быть готовым к тому, что ремонт ноутбука не получится сделать «молниеносно», по крайней мере официально.