​​MacBook Pro 2026 года станет самым крупным обновлением в истории компании

Одним из существенных изменений станет новый OLED-дисплей без выреза, вместо которого, возможно, будет небольшое отверстие. Технология OLED, аналогичная той, что используется в iPad Pro, обеспечит лучшую картинку.

MacBook Pro 2026 года, скорее всего, будет оснащаться чипами M6, M6 Pro и M6 Max. Кроме того, ожидается, что Apple включит в них сотовую связь 5G, причем с дебютом собственных модемов.

Также есть вероятность того, что в MacBook Pro впервые появится поддержка сенсорного ввода: по некоторым данным, Apple уже работает над моделью с сенсорным экраном.