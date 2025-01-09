Ноутбуки и планшеты
Опубликовано 09 января 2025, 04:30
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​​MacBook Pro 2026 года станет самым крупным обновлением в истории компании

Что ждёт флагман компании
В конце 2026 года компания Apple собирается выпустить масштабную модификацию MacBook Pro. Обновление сделает ноутбук тоньше и легче, сохранив при этом его мощность, благодаря Apple Silicon. Есть надежда, что Apple сохранит порты, которые она вернула в редизайн 2021 года.
​​MacBook Pro 2026 года станет самым крупным обновлением в истории компании

© Apple

Одним из существенных изменений станет новый OLED-дисплей без выреза, вместо которого, возможно, будет небольшое отверстие. Технология OLED, аналогичная той, что используется в iPad Pro, обеспечит лучшую картинку.

MacBook Pro 2026 года, скорее всего, будет оснащаться чипами M6, M6 Pro и M6 Max. Кроме того, ожидается, что Apple включит в них сотовую связь 5G, причем с дебютом собственных модемов.

Также есть вероятность того, что в MacBook Pro впервые появится поддержка сенсорного ввода: по некоторым данным, Apple уже работает над моделью с сенсорным экраном.

Источник:9to5mac
Автор:Максим Многословный
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