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MacBook Pro с процессором M1 Max не стоит своих денег — модель на M1 Pro выгоднее

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Блогер Люк Миани (Luke Miani) опубликовал видео со сравнением новых 16-дюймовых MacBook Pro на процессорах M1 Pro и M1 Max. Результаты тестов вышли интересными.
MacBook Pro с процессором M1 Max не стоит своих денег — модель на M1 Pro выгоднее

Блогер прогнал MacBook через 20 бенчмарков. Результаты некоторых тестов можно посмотреть на скриншотах ниже:

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Более мощный процессор M1 Max оказался «монстром» в тестах графики и графического процессора. В реальном игровом тесте Shadow of the Tomb Raider модель M1 Max показала почти 100 fps при работе через Rosetta.

Однако в бенчмарках редактирования видео, таких как Final Cut Pro и DaVinci Resolve, всего несколько секунд отделяют ноутбук на M1 Pro от модели с M1 Max. В некоторых других тестах тоже разницы между устройствами почти не было.

Блогер пришёл к выводу, что MacBook на M1 Pro будет достаточно для большинства случаев использования. Таким образом, соотношение цена/производительность у более дешёвого ноутбука можно назвать более хорошим.

Напомним, в России MacBook Pro с процессором M1 Max стоит от 334 990 рублей, а MacBook Pro с процессором M1 Max Pro — примерно от 250 тысяч рублей.

Источник: Notebookcheck