MacBook Pro с процессором M1 Max не стоит своих денег — модель на M1 Pro выгоднее

Более мощный процессор M1 Max оказался «монстром» в тестах графики и графического процессора. В реальном игровом тесте Shadow of the Tomb Raider модель M1 Max показала почти 100 fps при работе через Rosetta.

Однако в бенчмарках редактирования видео, таких как Final Cut Pro и DaVinci Resolve, всего несколько секунд отделяют ноутбук на M1 Pro от модели с M1 Max. В некоторых других тестах тоже разницы между устройствами почти не было.

Блогер пришёл к выводу, что MacBook на M1 Pro будет достаточно для большинства случаев использования. Таким образом, соотношение цена/производительность у более дешёвого ноутбука можно назвать более хорошим.

Напомним, в России MacBook Pro с процессором M1 Max стоит от 334 990 рублей, а MacBook Pro с процессором M1 Max Pro — примерно от 250 тысяч рублей.