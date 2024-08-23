MacBook с гибким экраном отложили до конца 2027 или 2028 года

Изначально различные отраслевые эксперты, в том числе аналитик по дисплеям Росс Янг и аналитик Haitong Джефф Пу, сообщали, что Apple разрабатывает «складной» MacBook с цельным 20,2-дюймовым или 18,8-дюймовым экраном. Предполагалось, что в разложенном состоянии устройство будет работать как планшет или монитор, а в сложенном пополам — как полноценный ноутбук.

Недавнее обновление данных Куо в X (бывший Twitter) указывает на то, что Apple отказалась от 20,2-дюймового дизайна в пользу 18,8-дюймового дисплея. Он также отметил, что сроки выхода устройства стали неопределенными, возможно, из-за путаницы в том, как называть его — складным iPad или MacBook.