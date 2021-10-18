Магазин Apple перестал работать перед презентацией MacBook

Ожидается, что на презентации Apple представит новый MacBook Pro, M1X Mac mini и, возможно, наушники AirPods 3. Компания по традиции делает недоступным свой магазин в день мероприятия, чтобы подготовить его к запуску новых продуктов.

В ожидаемом MacBook Pro должен быть установлен фирменный процессор Apple. По слухам, новый чипсет M1X получит 10-ядерный CPU и 16-ядерный GPU. Также будет доступен вариант с 32-ядерным графическим процессором.

Кроме того, ноутбук может получить обновлённый дизайн корпуса с более тонкими рамками и, возможно, «чёлкой». В MacBook Pro могут вернуться слот для карт SD, магнитный разъём питания MagSafe и многое другое.