Магазин Apple перестал работать перед презентацией MacBook

Ноутбуки и планшеты
Сегодня в 15:19
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Магазин Apple перестал работать перед презентацией MacBookВсё по классике
Сегодня, 18 октября, в 20:00 по московскому времени состоится очередная презентация Apple. В преддверии мероприятия компания отключила Apple Store.
Ожидается, что на презентации Apple представит новый MacBook Pro, M1X Mac mini и, возможно, наушники AirPods 3. Компания по традиции делает недоступным свой магазин в день мероприятия, чтобы подготовить его к запуску новых продуктов.
В ожидаемом MacBook Pro должен быть установлен фирменный процессор Apple. По слухам, новый чипсет M1X получит 10-ядерный CPU и 16-ядерный GPU. Также будет доступен вариант с 32-ядерным графическим процессором.
Кроме того, ноутбук может получить обновлённый дизайн корпуса с более тонкими рамками и, возможно, «чёлкой». В MacBook Pro могут вернуться слот для карт SD, магнитный разъём питания MagSafe и многое другое.