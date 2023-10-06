Maibenben привёз в Россию новые бюджетные и игровые ноутбуки

Отличительной особенностью ультрабуков является их легкий вес при сохранении большого размера экрана и неплохой производительности. Mainbenben R727 оснащен 17,3-дюймовым дисплеем, 10-ядерным процессором Intel Core i7-12650H, Intel UHD Graphics 12-го поколения и при этом весит всего 2,15 кг. Он поставляется с вариантами оперативной памяти 8 или 16 Гбайт и жестким диском емкостью 512 Гбайт.

Ноутбук Mainbenben R527 с 15,6-дюймовым экраном и 14-ядерным Intel Core i7-12700H весит всего 2 кг. Он оснащен графикой Intel Arc A550M Graphics с 8 Гбайт видеопамяти, 16 Гбайт оперативной памяти и жестким диском емкостью 512 Гбайт.

Игровая модель, Mainbenben X627, предназначена для геймеров, дизайнеров и ретушеров. Она оснащена 16-дюймовым экраном, процессором Intel Core i7-12650H и видеокартой Nvidia Geforce RTX 4060 8 ГБ. Он поставляется в конфигурациях с 8 или 16 Гбайт оперативной памяти и жестким диском емкостью 512 Гбайт и весит 2,2 кг.

Наконец, бюджетная рабочая модель Mainbenben M513 подходит для выполнения повседневных офисных задач, просмотра фото и видео, работы в Интернете и социальных сетях. Она оснащена 15,6-дюймовым FHD IPS-дисплеем, двухъядерным Intel Core i3-1115G4, 8 ГБ оперативной памяти и жестким диском емкостью 256 ГБ и весит 1,65 кг.