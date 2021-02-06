Ноутбуки и планшеты
Сегодня в 15:10
Майнинг на ноутбуке позволяет заработать на чашку кофе за два часа
По крайней мере в Китае
Пользовательница сети показала, насколько выгоден сейчас майнинг криптовалюты Ethereum (ETH) на ноутбуке. Добыча криптовалюты стала странной, как никогда до этого.
Современный майнинг продемонстрировала создательница контента на Bilibili. Она сделала видео, на котором показала, как легко добыть криптовалюту на ноутбуке, оснащённом видеокартой RTX 3060.
Девушка попивала кофе из Starbucks, подключив ноутбук к розетке в заведении кофейни. Потребовалось 2 часа времени, чтобы намайнить 0,00053 ETH, что эквивалентно $0,89. Этого, похоже, достаточно, чтобы заплатить за чашку кофе в месте, где живёт девушка.
Сегодня мы также писали, что китайцы начали массово скупать ноутбуки с видеокартами RTX 30 и добывать на них криптовалюту.