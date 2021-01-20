Microsoft изобрела ноутбук с подстраивающимися под взгляд пользователя углами обзора

В патентной документации отмечается, что со стороны пользователя не требуется никаких активных действий. Механизм также может измерить расстояние между глазами пользователя и экраном, а ещё обрабатывать необходимые настройки на основе полученных данных.

Пока неизвестно, выпустит ли Microsoft такой ноутбук на рынок. Хотя данное устройство могло бы быть полезно для пользователей.