Ноутбуки и планшеты
Сегодня 15:11
Microsoft изобрела ноутбук с подстраивающимися под взгляд пользователя углами обзора
Пока устройство существует только на бумаге
Microsoft запатентовала уникальный ноутбук. Он оснащён автоматическим дисплеем, который может настраивать свои углы обзора в зависимости от взгляда пользователя.
В патенте американского технологического гиганта Microsoft подробно описан механизм автоматической настройки дисплея, который может изменять свои параметры в соответствии с тем, в каком положении находится пользователь перед ноутбуком. Благодаря этому экран может предоставить наилучшие углы обзора.
В патентной документации отмечается, что со стороны пользователя не требуется никаких активных действий. Механизм также может измерить расстояние между глазами пользователя и экраном, а ещё обрабатывать необходимые настройки на основе полученных данных.
Пока неизвестно, выпустит ли Microsoft такой ноутбук на рынок. Хотя данное устройство могло бы быть полезно для пользователей.