Microsoft показала ноутбук Surface Laptop Ultra с процессором Nvidia и 128 ГБ памяти

Такой объём позволяет запускать сложные ИИ-модели (до 120 миллиардов параметров) прямо на ноутбуке без интернета. Вычислительная мощность достигает 1 петафлопса.

Экран у Laptop Ultra — 15-дюймовый mini-LED с пиковой яркостью до 2000 нит. На корпусе есть «все нужные разъёмы»: HDMI, USB-C, USB-A, слот для карт памяти и вход для наушников.

Ноутбук якобы работает тихо и держит заряд целый день. Доступен в двух цветах: платиновый и тёмный.

Surface Laptop Ultra поступит в продажу позже в этом году. Цена пока не объявлена.