Microsoft представила Surface Laptop 7 с поддержкой SIM-карт за $2699

Но цена устройства оказалась неожиданно высокой: базовая модель (Intel Core Ultra 5, 16 ГБ ОЗУ, 256 ГБ SSD) стоит $ 1799. Максимальная комплектация с процессором Core Ultra 7, 32 ГБ ОЗУ и 1 ТБ памяти обойдётся в $ 2699.

5G-версия доступна только с экраном 13,8 дюйма и весит около 1,4 кг. Все модели оснащены физическим лотком для nanoSIM и поддерживают eSIM. Устройства также совместимы с ИИ-функциями Copilot+.

Microsoft полностью переработала дизайн ноутбука, чтобы встроить 5G-модем и антенны. Корпус теперь выполнен в двух цветах — чёрная клавиатура и серебристые края. Антенны размещены ближе к верхней части устройства.

К сожалению, ноутбук не будет продаваться в обычных магазинах. Он предназначен для бизнес-клиентов, и Microsoft пока не планирует выпуск версии с процессором Snapdragon или моделей для широкой публики.