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Microsoft рассказала о преимуществе своего планшета над MacBook Pro 13
Surface Pro 7
Microsoft опубликовала на YouTube новую рекламу под названием «Microsoft Surface Pro 7: The Better Choice» («Microsoft Surface Pro 7: лучший выбор»). В ролике компания сравнила свой планшетный компьютер с 13-дюймовым MacBook Pro на процессоре M1.
В рекламе рассказывается о тачскрине Surface Pro 7 и стилусе. Microsoft обращает внимание, что у MacBook Pro есть только «маленький тачбар». Другие преимущества Surface Pro 7 — отсоединяемая клавиатура, более низкая цена. Кроме того, Microsoft утверждает, что её планшет лучше подходит для игр, чем MacBook Pro.
Ранее в сети появились результаты тестирования Surface Pro 7 с 4 ГБ оперативной памяти в Geekbench. Он набрал 769 баллов в однопоточном теста и 1851 балл в многопоточном.