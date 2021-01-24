Microsoft рассказала о преимуществе своего планшета над MacBook Pro 13

В рекламе рассказывается о тачскрине Surface Pro 7 и стилусе. Microsoft обращает внимание, что у MacBook Pro есть только «маленький тачбар». Другие преимущества Surface Pro 7 — отсоединяемая клавиатура, более низкая цена. Кроме того, Microsoft утверждает, что её планшет лучше подходит для игр, чем MacBook Pro.

Ранее в сети появились результаты тестирования Surface Pro 7 с 4 ГБ оперативной памяти в Geekbench. Он набрал 769 баллов в однопоточном теста и 1851 балл в многопоточном.