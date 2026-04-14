В прошлом году Microsoft уже убрала с продажи самые дешёвые версии этих устройств за 999 долларов. Тогда компания объясняла это переходом на модели с объёмом памяти побольше за 1 199 долларов. Но и те теперь подорожали, пишут СМИ.

Не повезло и компактным моделям. 12-дюймовый Surface Pro подскочил в цене с 799 до 1 049 долларов. А 13-дюймовый Surface Laptop — с 899 до 1 199 долларов.

15-дюймовый ноутбук Surface теперь стоит 1 599 долларов вместо прошлогодних 1 299 долларов. А самая «навороченная» версия такого ноутбука с большим объёмом памяти и процессором лучше обойдётся в 3 649 долларов.

По другим слухам, этой весной или летом Microsoft может представить новые Surface.