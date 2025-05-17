Microsoft свернёт производство Surface Laptop Studio 2 без планов на замену

Опубликовано 17 мая 2025, 23:151 мин.
Microsoft свернёт производство Surface Laptop Studio 2 без планов на заменуУшла эпоха
Microsoft прекращает выпуск Surface Laptop Studio 2, своего самого мощного ноутбука с уникальным шарниром, и не планирует выпускать преемника. Устройство, известное своим дизайном, позволяющим использовать экран как планшет или холст для рисования, завершит жизненный цикл в июне.
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Surface Laptop Studio 2, запущенный в 2023 году, был экспериментальным продуктом с большим сенсорным экраном, совместимым со стилусом, что делало его привлекательным для дизайнеров и художников. Однако высокая цена — от $ 2000 — и посредственная производительность не позволили ему стать лидером рынка. Microsoft теперь фокусируется на более популярных моделях, таких как Surface Pro и Surface Laptop 13″, которые лучше соответствуют массовым запросам.
Эксперты отмечают, что упор на проверенные дизайны может быть связан с ростом затрат из-за глобальных торговых ограничений.