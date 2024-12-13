Microsoft Teams для iPad только сейчас получил поддержку внешних веб-камер

Благодаря этому обновлению пользователи iPad могут подключать большинство веб-камер с интерфейсом USB-C. Интеграция также поддерживает такие функции камеры, как Center Stage, которая автоматически удерживает пользователя в центре и в фокусе, когда он двигается.

Чтобы использовать внешнюю веб-камеру, устройство должно работать под управлением iPadOS 17 или более поздней версии. Microsoft Teams на iPad доступен бесплатно и работает также с iPhone и Vision Pro.