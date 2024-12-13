Microsoft Teams для iPad только сейчас получил поддержку внешних веб-камер

Опубликовано 13 декабря 2024, 17:151 мин.
Microsoft Teams для iPad только сейчас получил поддержку внешних веб-камерЛучше поздно, чем никогда
Microsoft обновила приложение Teams для iPad, теперь пользователи могут подключать и использовать внешние веб-камеры. Эта новая функция стала возможной благодаря API, представленному в iPadOS 17, который обеспечивает поддержку аксессуаров, подключаемых по USB-C.
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Благодаря этому обновлению пользователи iPad могут подключать большинство веб-камер с интерфейсом USB-C. Интеграция также поддерживает такие функции камеры, как Center Stage, которая автоматически удерживает пользователя в центре и в фокусе, когда он двигается.
Чтобы использовать внешнюю веб-камеру, устройство должно работать под управлением iPadOS 17 или более поздней версии. Microsoft Teams на iPad доступен бесплатно и работает также с iPhone и Vision Pro.