Microsoft выпустила планшет и ноутбуки Surface на процессорах Snapdragon X2

Выпускается в двух размерах, с экраном 13,8 дюйма и 15 дюймов. Обе версии оснащены ЖК-экрами. Время автономной работы до 20 часов у младшей модели и до 19 часов у старшей. Процессор и варианты оперативной памяти такие же, как у Surface Pro.

Младшая версия поставляется с накопителем от 256 ГБ, старшая от 512 ГБ, обе можно расширить до 1 ТБ.

Цены стартуют от 1 599 за младшую и 1 699 долларов за старшую модель.